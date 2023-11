Liceo Copernico occupato. Gli studenti: “Competizione e individualismo: è un modello disfunzionale”

Da questa mattina il liceo scientifico Copernico è occupato dagli studenti e dalle studentesse che lo frequentano. Ad annunciare la protesta sono gli stessi alunni, scrivendo sui social come l’idea di occupare l’istituto sia frutto di “numerosi incontri” e ad una votazione a cui hanno partecipato 1.330 studenti con il 76% di voti favorevoli all'inizio della protesta. "La nostra occupazione nasce dall'esigenza di ribellarci verso un sistema disfunzionale, che si manifesta anzitutto nelle problematiche riscontrate dagli studenti – scrive il collettivo scolastico –. In primo luogo, reputiamo fondamentale esprimere la nostra contrarietà verso un modello di scuola-gabbia, in cui gli studenti sono soggetti a pressioni costanti. Questo sistema è infatti improntato sulla competizione e l'individualismo. L'obiettivo sembra essere creare futuri dipendenti sfruttati, piuttosto che menti critiche".

Il fronte della protesta poi si allarga, assumendo “uno spettro più ampio e denunciando il genocidio in atto in Palestina ai danni del popolo palestinese, individuando l'oppresso e l'oppressore anche in Italia, dove il Governo supporta lo stato di Israele mandando avanti politiche imperialiste con la Nato e censura chi si dichiara al fianco della Palestina. Per questo motivo come studenti chiediamo verità e presa di posizione da parte delle istituzioni". Poi un passaggio sull’educazione affettiva nelle scuole, tema di cui si sta parlando molto nelle ultime settimane: “Condanniamo anche quella che è una società e cultura patriarcale, che contribuisce nel portare avanti violenze sistemiche di genere. Dopo l'ennesimo femminicidio non siamo rimasti in silenzio, liberandoci dal solito femminismo borghese e di facciata abbiamo ribadito e ribadiremo sempre che l'emancipazione femminile la conquistiamo con la lotta. Chiediamo perciò la reale introduzione di un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole”. Sul tema dell’educazione sessuale, ci sarà anche un dibattito dal titolo: “Educazione sessuale e affettiva a scuola: sì o no?" e infine la proiezione del documentario "Palestina: capire il torto".