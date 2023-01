Freddo e degrado: sciopero degli studenti del liceo Manfredi Tanari | FOTO

Degrado e stato di abbandono: questa la situazione denunciata dagli studenti e dalle studentesse del liceo Manfredi Tanari, in viale Felsina, i quali hanno proclamato uno sciopero contro una situazione definita “inaccetabile”. "Oggi come studenti del Manfredi Tanari stiamo scioperando – si legge nella nota del collettivo Scuole in Lotta – perché nel nostro plesso continuano ad esistere problemi strutturali di varia natura. Qualche giorno fa, sono ricominciati a comparire i segni dell'abbandono che vivono le nostre scuole, nelle classi continuiamo a vivere le infiltrazioni dal tetto, questo non ci permette di fare lezione in tranquillità. Per non parlare della palestra che bagnandosi diventa impraticabile. Questo per noi non è accettabile, siamo stanchi e stanche di non poter stare in classe senza avere freddo, spesso le finestre non si chiudono lasciandoci completamente in balia del gelo. Non è possibile che la città metropolitana non ci stia rispondendo, il freddo lo stiamo vivendo adesso, è inaccettabile che gli arsenali di tutti i paesi continuino ad essere aumentati mentre i soldi per le scuole non ci stanno mai”.

Per dare seguito alla protesta, gli studenti e le studentesse del Tanari hanno indetto un corteo cittadino, a cui parteciperanno anche studenti e studentesse di altri istituti, che si terrà in Piazza Verdi alle ore 15 del prossimo 3 febbraio.