Liceo Minghetti occupato, Isabella Conti incontra gli studenti: "Chiedono di diventare parte attiva"

La sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, questa mattina ha incontrato gli studenti del Liceo Minghetti occupato da lunedì 21 febbraio: "Sono meravigliosi: pieni di vita, di proposte e di ragioni. Sono ragazzi con contenuti ed energia - ha scritto in una nota Conti - sono ragazzi che hanno sofferto in un modo che troppi adulti non riescono a comprendere eppure oggi erano lì con me per parlare, per reagire, per chiedere alle Istituzioni di essere compresi, ascoltati e per diventare parte attiva nel miglioramento della comunità".

Gli studenti chiedono "l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro e le dimissioni di Bianchi, a seguito della morte di Giuseppe, ennesimo crimine di stato per mano di un governo che porta avanti a spada tratta un modello di scuola improntato sul lavoro e sullo sfruttamento".

La sindaca ha voluto "fare sentire loro che siamo in ascolto e ho proposto loro di vederci per scrivere insieme proposte concrete che possano migliorare la loro vita nella scuola. Ho cercato di essere l’adulto di riferimento che avrei voluto incontrare alla loro età. Meritano da noi molto, molto di più di semplici parole dì circostanza e soprattutto meritano molto più di istituzioni che perennemente si giustificano raccontandogli quanto è stato difficile gestire la pandemia - sottolinea Conti - È stato difficile per noi, non c’è dubbio, ma ai nostri ragazzi non possiamo dire solo come abbiamo faticato, dobbiamo fargli capire che adesso ci siamo: per accompagnarli, per prenderci cura dei loro cuori e del loro futuro".