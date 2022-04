Scuola, ancora occupazioni: oggi tocca al liceo Righi

Ancora un'altra scuola occupata a Bologna. Con l'inizio della settimana lo stop è al liceo scientifico Augusto Righi di viale Pepoli. "Alla scuola serve una rivoluzione", si legge sullo striscione appeso sulle scale dell'istituto.

"Un'altra scuola si aggiunge alla coda di occupazioni bolognesi, che dopo anni di immobilismo, a partire dalle scuole di periferia come l'istituto tecnico Rosa Luxemburg o il Belluzzi, fino ad arrivare alle scuole del centro come il Minghetti, il Galvani e ora anche il Liceo Righi - scrive Osa (Opposizione studentesca d'alternativa) su Facebook - vedono gli studenti alzare la testa contro questo modello di scuola! Gli studenti occupano per esprimere solidarietà alle altre scuole in agitazione, contro l'ostilità dell'ambiente scolastico e contro l'alternanza scuola-lavoro, che genera morti e divide gli studenti fra di serie A e di serie B".

A febbraio e marzo, sono state diverse le scuole occupate a Bologna in provincia: dal liceo Galvani, poi il Fermi, il Minghetti e l'istituto Belluzzi Fioravanti.

(Foto FB OSA)