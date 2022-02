Linea blu del tram: quattro cordate per il lavori dell'opera

Sono quattro le cordate di imprese che, alla scadenza dei termini di presentazione del bando, hanno risposto alla partecipazione per i lavori della linea blu del tram di Bologna, parte del percorso che collegherà Casalecchio con Castel Maggiore. Insieme, la progettazione completa comprenderà anche lo studio di un nuovo sistema di trasporto tramite impianto a fune per collegare via Porrettana con il Santuario della Madonna di San Luca.

Il servizio di progettazione -rende noto il ocmune- dovrà essere sviluppato garantendo la piena connessione funzionale con la tratta nord della linea verde, già finanziata e in corso di progettazione, costituendo così la seconda linea tranviaria della rete bolognese che collegherà Casalecchio di Reno a Castel Maggiore, transitando per il centro di Bologna e la zona Corticella.

Si tratta dei seguenti raggruppamenti temporanei di imprese:

Capogruppo: Aecom Inocsa S.L.U., altre società del gruppo: Aecom URS Italia s.p.a. - Aecom Limited - Lombardi Ingegneria s.r.l. - Citec Ingenieurs Conseils SA - Citec Italia s.r.l. - Policreo società di progettazione s.r.l. - Dott.ssa Chiara Davite - Ing. Ferruccio Levi

Capogruppo: MM s.p.a., altre società del gruppo: Richez Associés - Studio associato Cogeo - ArcheoModena

Capogruppo: Systra-Sotecni s.p.a., altre società del gruppo: Architecna Engineering s.r.l. - VDP s.r.l. - GO Mobility s.r.l. - Studio Mattioli - Società Cooperativa Archeologia - Ambiente s.p.a. - Ing. Andrea Spinosa

Capogruppo: Technital s.p.a., altre società del gruppo: E.T.S. s.p.a. Engineering and Technical Services - Steer Davies & Gleave Limited - ArchLandStudio di Arch. Lorenzo Vallerini - EGGS - Phoenix Archeologia s.r.l. - Galileo Ingegneria s.p.a.