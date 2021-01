Linea Porrettana, il comitato: "Ancora un guasto e treni cancellati"

"È necessario che sia predisposto un serio piano di manutenzione per la linea Porrettana o saranno vanificati gli ingenti finanziamenti erogati negli ultimi anni dalla Regione Emilia-Romagna e, ancor più grave, sarà minata la fiducia dei cittadini della nostra Valle nei confronti del Servizio Ferroviario Metropolitano, costringendoli ad utilizzare l’auto privata per arrivare in orario".

Terminava così la lettera inviata l'11 gennaio dal Comitato per la ferrovia Porrettana all’assessore regionale, ai responsabili delle strutture regionali del Trasporto Pubblico e ai Sindaci della Valle del Reno.

Ieri 19 gennaio ancora un guasto, in questo caso di un Passaggio a Livello tra Pioppe e Marzabotto, ha causato la cancellazione totale o parziale di quattro treni nell’orario di punta di lavoratori e studenti. "Cancellato a Riola il treno 17731 delle 5:52 da Bologna e cancellato totalmente il treno 17733 delle 6:30; Cancellato da Porretta a Riola il treno 17740 che doveva partire da Porretta alle 7:18 così come è stato cancellato totalmente pure il 17744 delle 8:22", segnala il comitato.

"Sono numerosi i genitori che ci hanno segnalato di aver dovuto accompagnare i figli a scuola pur avendo acquistato un biglietto che non hanno potuto utilizzare e si chiedono se, oltre a non essere risarciti, dovranno buttare altri biglietti o perdere altre ore di lavoro nei prossimi giorni. Così come sono stati tanti coloro che hanno dovuto prendere l’auto per raggiungere il luogo di lavoro".

"I disservizi - prosegue la nota - certificano ancora una volta la necessità di passare dalle parole ai fatti e ribadiamo un nuovo invito alla Regione per un tempestivo intervento, possibilmente risolutivo. I viaggiatori saliti sul Vivalto 17731 partito da Bologna alle 16:04, sono dovuti rimanere fermi circa 30 minuti a Vergato per il solito guasto alle porte che oramai ci siamo abituati a subire ciclicamente. In questi giorni sono iniziate le prove notturne di circolazione del nuovo Rock bipiano. Speriamo che si concludano positivamente e, dopo le necessarie autorizzazioni, possa entrare in servizio sulla nostra linea e pensionare l’amatissimo Vivalto", concludono.