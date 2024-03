Linea Pistoia-Porretta Terme: treni sospesi per lavori

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dal 15 aprile al 8 giugno 2024 la circolazione ferroviaria tra Pistoia e Porretta Terme sarà sospesa.

Prevista ove possibile una riprogrammazione del servizio con corse bus che effettueranno il percorso tra le due località con transito via Pracchia e via Collina. ui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali a eccezione dei cani guida.

Lo rende noto Trenitalia che annuncia un possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, e che consiglia pertanto "di valutare la ripianificazione del proprio viaggio".