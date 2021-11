Frana sulla linea Bologna-Pistoia: binari liberi, ma ancora stop treni

Linea Porretta-Pistoia ancora chiusa. Rfi comunica che il grosso masso che da ieri ostruiva il percorso dei binari della ferrovia transappenninica è stato rimosso, ma rimangono da fare verifiche sullo stato della parete rocciosa a fianco dei binari.

Per questo, rimangono attivi gli autobus sostitutivi fra Porretta e Pracchia/Pistoia. Regolare il traffico fra Bologna e Porretta. La ripresa del servizio -si legge- è subordinata all’esito delle verifiche di stabilità della zona del distacco, previste con l’ausilio di esperti rocciatori, geologi e personale della Protezione civile. L’inizio delle operazioni, programmato per questa mattina, è stato rinviato a causa delle condizioni meteo non favorevoli.