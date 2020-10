Linea treni Porrettana, comitato denuncia ancora ritardi: "Alla fine, tutti in auto"

"Nei giorni scorsi abbiamo elencato una serie infinita di pesanti disservizi, che hanno dimostrato l'attuale scarsa affidabilità della linea Porrettana", ma quanto è accaduto ieri (l'altro ieri per chi legge) "sarebbe degno di una puntata di 'Scherzi a parte', se non fosse per i disagi arrecati a lavoratori e studenti costretti a rinunciare ad una giornata di lezioni o giustificare l'ennesimo ritardo al datore di lavoro".

I pendolari della Porrettana continuano così a 'martellare' sui problemi della tratta: ieri hanno contato, tra le 5 e le 8 di mattina, tre treni soppressi, due parzialmente cancellati, tre in ritardo (di 14, 18 e 60 minuti). Più due treni cancellati a Marzabotto. Il Motivo? "Trenitalia-Tper- spiega il portavoce del comitato pendolari, Valerio Giusti- ci ha comunicato che i disservizi sono stati provocati da Rfi che non avrebbe terminato in tempo i lavori di manutenzione notturni".

E così l'altra mattina la strada che costeggia la ferrovia, la SS64 Porrettana, "era satura di genitori che dovevano portare i figli a scuola e di pendolari delusi e arrabbiati che cercavano di arrivare in qualche modo al lavoro".

Una mamma ha scritto questo al comitato pendolari: "Mio figlio era in uno dei treni.Arrivato a Casalecchio era troppo tardi": nel suo istituto "non fanno entrare dopo la seconda ora. È tornato a Vergato: perso un giorno di scuola".

E' la conferma, dice Giusti, di quanto detto mercoledì dopo un'altra serie di disagi: più del treno, conviene prendere l'auto per fare su e giù tra Porretta e Bologna. Nel dire che la macchina è più affidabile del viaggio in treno, non sono state fatte "considerazioni casuali, ma un semplice calcolo delle probabilità". (Mac/ Dire)