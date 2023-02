Linea rossa tram, Lepore: "Servizi migliori, più piante e più parcheggi: siamo pronti" | VIDEO

“Partono i cantieri del tram in aprile: siamo pronti. Faremo un buon lavoro, questo è l’impegno che ci prendiamo. Dureranno tre anni e attraverseremo i quartieri della città da Borgo Panigale fino a San Donato. Ci vorranno quaranta minuti per attraversare la città e grazie al tram offriremo a più di 110mila persone al giorno la possibilità di attraversare la città lasciando la macchina nei parcheggi scambiatori. Questo significherà poter girare a piedi per la città e offrire migliori servizi ai quartieri più periferici. Grazie a quest’opera aggiusteremo 18 chilometri di strade, pianteremo ottocento piante e ci saranno centoventi parcheggi in più”. È un Matteo Lepore entusiasta quello che nella mattinata di mercoledì 15 febbraio, in un lungo incontro con la stampa, ha presentato le fasi di cantierizzazione dei lavori per la Linea Rossa del tram, la linea tramviaria delle quattro previste che verrà realizzata per prima e che collegherà Borgo Paingale, la Fiera e la Facoltà di Agraria, in zona Pilastro.

I lavori partiranno il prossimo aprile e finiranno entro giugno del 2026. Tre anni e poco più per dotare Bologna di una nuova mobilità, green e capace di trasportare oltre centomila utenti ogni giorno. “Saranno cantieri intelligenti – risponde il sindaco di Bologna a proposito delle preoccupazioni dei cittadini sui disagi dovuti ai vari cantieri che saranno presenti in città – ma grazie all’organizzazione dei lavori i disagi saranno ridotti al minimo. La circolazione delle strade sarà garantita e ci saranno anche delle risorse per gli esercenti”, in riferimento agli esercizi più colpiti dalla presenza dei cantieri.

Tram, tutto ciò che c'è da sapere