Linea treno Porretta-Pistoia, il tratto resta chiuso

Proseguono le verifiche di stabilità della parete del versante La Cava dalla quale, nella notte fra il 13 e il 14 novembre, si è distaccato un grosso masso poi caduto sul binario della linea Porretta – Pistoia. Rfi informa che la circolazione ferroviaria resta sospesa nella tratta Porretta – Pracchia e i treni sostituiti con autobus. L'interruzione dovuta al masso non ostacola la tratta Bologna-Porretta, che resta attiva e in funzione.

Dalle Ferrovie fanno sapere che "la ripresa del servizio è subordinata all’esito delle verifiche di stabilità della zona del distacco, già in corso con l’ausilio di esperti rocciatori". Per lo stesso motivo "al fine di definire le attività necessarie di messa in sicurezza della parete e la conseguente data di riattivazione del servizio ferroviario, il Sindaco del Comune di Alto Reno Terme ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale, cui parteciperanno il Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile della Regione Emilia-Romagna, i Carabinieri-Forestali, il Servizio Assetto del Territorio Unione Appennino Bolognese e Rete Ferroviaria Italiana.