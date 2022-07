Linea verde del tram: ecco come sarà

Dopo la Linea Rossa, che passando per la Fiera unirà Borgo Panigale alla Facoltà di Agraria, la seconda linea tramviaria che verrà realizzata dal Comune di Bologna sarà la Linea Verde. Sebbene sia ancora in una fase precedente a quella della Rossa, della linea che collegherà via dei Mille al quartiere di Corticella sono già note le tempistiche: entro dicembre 2023 si aggiudicheranno i lavori, i quali si svolgeranno tra il 2024 e il 2026. Tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 è prevista l’entrata in esercizio del servizio. Tutto questo per un investimento di circa 222 milioni di euro, comprensivo di progettazione e opere del tram e contestuali, come parcheggi e opere verdi. Nelle gare è inoltre previsto un importo per la comunicazione che sostengono l’attività. L'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dovrebbe esserci nel prossimo autunno, mentre la conferenza dei servizi dovrebbe concludersi entro maggio 2023.

Linea Verde del tram, il tragitto

La Linea Verde del tram è ancora in fase di studio di fattibilità, poi seguiranno il progetto definitivo e quello esecutivo. Avrà uno dei capolinea su via Corticella, nella zona di Castel Maggiore, e terminerà la sua corsa in via dei Mille. Il tempo di viaggio tra i due capolinea sarà di circa 25 minuti per una velocità commerciale di circa 17,6 chilometri orari. Ci sarà un tram ogni cinque minuti e la flotta – composta da dodici vetture di servizio più due di ricambio – garantirà una capacità di carico di tremila passeggeri ogni ora.

Qualche numero: diciotto fermate – quattro in comune con la Rossa – distanti l’una dall’altra in media circa 410 metri, lunghezza totale di 7,4 chilometri di cui 5,9 di nuovo tratto e 1,5 in sovrapposizione con la linea rossa.

(Tragitto tram Linea Verde - Foto untramperbologna.it)

Dal capolinea sud, in via dei Mille, il tram della Linea Verde percorrerà via dell’Indipendenza, via Matteotti e via Ferrarese. Da Piazza dell’Unità il tragitto si immetterà su via di Corticella, svoltando in seguito su via Sant’Anna, via Byron e via Shakespeare. Nell’ultimo tratto il tracciato proseguirà a fianco di via Bentini, salendo in quota per servire la Stazione SFM di Corticella e terminare al capolinea Nord posto nel Comune di Castel Maggiore. L'investimento totale per l'opera è di circa 222 milioni di euro e saranno interamente finanziati dai fondi del PNRR.

La stima di passeggeri giornalieri è di 32mila e la stima di percorrenza da un capolinea all’altro è di circa 25 minuti.