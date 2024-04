Linea verde tram, no al sottopasso in Piazza dell’Unità: ecco il progetto definitivo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La linea verde del tram ha un progetto definitivo e delle tempistiche più precise: i 7 chilometri che partono da via dei Mille e arrivano in Corticella si faranno con un progetto (approvato dalla Giunta negli scorsi giorni) che ha subito delle variazioni. La novità principale è che non ci sarà un sottopasso inizialmente previsto, quello che interessa le vie Ferrarese/Mazza/Bolognese. Lo ha spiegato questa mattina l'assessora alla mobilità Valentina Orioli: "La nuova soluzione riduce sia i tempi che i costi, ma soprattutto va incontro alle preoccupazioni che sono emerse da parte dei cittadini e dei quartieri".

Dopo l'accorciamento del tracciato, con il capolinea nord individuato a Corticella (e non più a Castel Maggiore come inizialmente pensato) si modifica ancora il progetto per la realizzazione della Linea Verde. Le motivazioni della modifica, così come è stato ben spiegato, riguardano l'esigenza di risparmiare tempo e soldi (il progetto è finanziato per 222 milioni dal Pnrr) e la conseguenza sarà una 'convivenza' della linea tranviaria e il traffico veicolare. l tram sarà spostato sul lato ovest della piazza, corrispondente grossomodo al tracciato attuale della linea dell'autobus numero 27.

Cosa cambia rispetto al progetto iniziale: il sottopasso non si fa, ecco la nuova soluzione

La linea Verde si svilupperà lungo via Matteotti, piazza dell’Unità, via di Corticella nei due sensi di marcia. Verrà realizzata una nuova fermata in via Matteotti. La Linea rossa invece da via Matteotti in direzione Fiera proseguirà lungo via Ferrarese, mentre in direzione opposta da via Ferrarese percorrerà via Mazza per congiungersi al tracciato della Verde su piazza dell’Unità. Non verrà realizzato il sottopasso stradale precedentemente previsto.

La modifica del progetto esecutivo, così spiegano dal Comune, terrà comunque fermo per Piazza dell'Unità, l'indirizzo di una forte attenzione alla qualità degli spazi e dei materiali. La Giunta ha inoltre dato mandato agli uffici di definire la soluzione esecutiva in modo da consentire il progetto di un successivo intervento di riqualificazione complessiva della piazza con risorse aggiuntive rispetto a quelle della linea verde del tram.

Come saranno le pensiline del tram: le fermate della Linea Verde saranno 17 e oltre un chilometro sarà in sovrapposizione con la Linea Rossa. In corrispondenza della fermata Shakespeare è previsto il nodo di interscambio della linea del tram con le linee extraurbane dei bus provenienti dai comuni a nord di Bologna con annesso un parcheggio pubblico multipiano per le auto.

Linea Verde: tutto quello che c'è da sapere sul progetto definitivo

Il Progetto definitivo della Linea Verde prevede un tracciato con una lunghezza di circa 7,0 km che va dal capolinea sud posto a Bologna in via dei Mille a quello nord posto in corrispondenza del piazzale della stazione SFM di Corticella. Oltre ai due capolinea sono presenti 15 fermate (di cui 3 in comune con la Linea Rossa). La distanza media tra le fermate è di poco superiore a 400 metri. A nord di via Shakespeare è prevista la realizzazione di un nodo di interscambio con le linee bus extraurbane, un parcheggio per le auto private e un’area di ricovero tram.

Tratto nord-zona Corticella

Giunta a Corticella la linea si sviluppa su via Bentini, via Sant’Anna, via Byron, via Shakespeare. Nel tratto Sant’Anna – Byron i tram

viaggeranno a batteria e la linea non avrà la linea aerea di contatto. In via Shakespeare la sede tranviaria sarà inerbita. L’attuale capolinea della 27 in via Byron sarà risistemato come parcheggio alberato. Sarà attrezzata a parco l’area in fregio al Navile adiacente a via Bentini.

I nuovi parcheggi

E intanto arriva anche una nota da parte del PD cittadino: "Il Partito Democratico Navile plaude l'avvio dei lavori della Linea Verde del Tram e la modifica di una parte del progetto che eviterà il sottopasso stradale in via Mazza/Bolognese, permettendo tempistiche di realizzazioni più veloci e la salvaguardia di alberature di pregio. Il Pd Navile si è messo a disposizione nel coinvolgere i cittadini e si è messo in ascolto rispetto a preoccupazioni e proposte, affiancando il Quartiere Navile che, pur sostenendo fortemente il progetto che trasformerà la mobilità della città, aveva chiesto approfondimenti progettuali in particolare rispetto il nodo di Piazza dell'Unità.

La modifica del progetto esecutivo porta un assetto differente di piazza dell’Unità rispetto all'ipotesi iniziale, e l'Amministrazione Comunale mantiene l’indirizzo di una forte attenzione alla qualità degli spazi e dei materiali», così Valeria Ribani Segretaria Unione PD Navile.