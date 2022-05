Linea Verde tram: arriva "InformaTram", i punti informativi al Navile

Dal 9 maggio al 15 giugno nelle zone della Bolognina, Croce Coperta e Corticella apriranno gli InformaTram, dei punti informativi aperti al pubblico sul progetto della Linea Verde del tram.

Lo rende noto il Comune di Bologna e negli InformaTram, aperti dalle ore 17 alle ore 19, gli operatori e le operatrici della Fondazione per l’Innovazione Urbana forniranno informazioni sugli sviluppi del progetto, ma raccoglieranno anche segnalazioni e proposte, in particolare in relazione al tema delle trasformazioni dello spazio pubblico connesse all'inserimento della nuova Linea nelle diverse zone interessate.

InformaTram calendario

Casa di Quartiere Montanari, via di Saliceto 3/21

lunedì 9 maggio

mercoledì 18 maggio

lunedì 30 maggio

mercoledì 8 giugno

Circolo Arci Caserme Rosse, via di Corticella 147/2

mercoledì 11 maggio

lunedì 23 maggio

mercoledì 1 giugno

lunedì 13 giugno

Centro Coop, via Massimo Gorki 6

lunedì 16 maggio

lunedì 6 giugno

Biblioteca Luigi Fabbri, via Massimo Gorki 14

mercoledì 25 maggio

mercoledì 15 giugno

Linea Verde del tram

Avrà uno dei capolinea su via Corticella, nella zona di Castel Maggiore, e terminerà la sua corsa in via dei Mille. Qualche numero: 7,4 km di lunghezza per 18 fermate distanti l’una dall’altra in media circa 410 metri. Il tempo di viaggio tra i due capolinea sarà di circa 25 minuti per una velocità commerciale di circa 17,6 kh/h. Ci sarà un tram ogni cinque minuti e la flotta – composta da dodici vetture di servizio più due di ricambio – garantirà una capacità di carico di tremila passeggeri ogni ora.

I tempi di discussione, di chiusura del progetto e di realizzazione dei lavori sono serrati: entro maggio la 2023 conferenza dei servizi, entro dicembre 2023 si aggiudicheranno i lavori, i quali si svolgeranno tra il 2024 e il 2026. Tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 è prevista l’entrata in esercizio del servizio. Tutto questo per un investimento di circa 222 milioni di euro, comprensivo di “progettazione e opere del tram e contestuali, come parcheggi e opere verdi. Nelle gare è inoltre previsto un importo per la comunicazione che sostengono l’attività: noi continueremo infatti a incontrarci e a discutere dell’evoluzione del progetto ciclicamente, fino all’entrata in esercizio della linea tramviaria” ha dichiarato l’Assessora Orioli rispondendo alla curiosità di uno dei circa cinquanta cittadini collegati in via telematica all’incontro.

(Foto Regione Emilia-Romagna)