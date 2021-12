Addio a Lino Nori, tra i padri del biologico italiano

FederBio, ricordandolo con affetto e stima, si unisce al dolore della moglie, dei figli e dei nipoti per la scomparsa di Lino Nori, figura storica del biologico italiano, la cui visione evoluta e lungimirante ha anticipato tempi e tendenze.

Riconosciuto per la sua professionalità ma anche per le doti umane, Nori è stato tra i fondatori della Federazione Italiana Agricoltura Organica e, successivamente, ha guidato la transizione verso FederBio, diventandone nel 2005 il primo Presidente. Nel 1988 è stato il fondatore del CCPB, attualmente ricopriva il ruolo di Presidente del Consorzio il Biologico.

“Ci ha lasciato uno dei padri del biologico italiano, al vertice fin dal 1988 di una delle organizzazioni di imprese e poi del sistema di certificazione che hanno dato un contributo fondamentale alla nascita di FederBio. Con Lino Nori ho condiviso i passaggi fondamentali dell’organizzazione del settore in Italia e un progetto ambizioso, che ormai 20 anni fa, avrebbe anticipato un percorso unitario che è sempre stato nella nostra comune visione dell’organizzazione del biologico italiano. Nel 2005 questo progetto ha avuto come evoluzione la trasformazione di FIAO, di cui Lino è stato Presidente, in FederBio, con un allargamento importante a tutte le organizzazioni e anche alle imprese. È stato un mentore, la cui autorevolezza e disponibilità sarà ricordata da tutti noi che in FederBio abbiamo condiviso con lui un momento decisivo per la rappresentanza e lo sviluppo del biologico in Italia”, ha dichiarato Paolo Carnemolla, Segretario Generale FederBio.

FOTO: Nori, foto FederBio website