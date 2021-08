Liste di attesa, almeno 800 ancora in fila, Donini: "Al lavoro per sfoltirle"

Circa 800 esami da giugno, che aspettano di essere smaltiti nelle liste di attesa per chi non ha diagnostica o specialistica non urgente o indifferibile.

Questa è la stima di Ausl, risalente ai primi di giugno, sull'arretrato ordinario delle attività ospedaliere e ambulatoriali negli ospedali bolognesi.

Il problema è sentito, tanto che Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa e ripreso dalla Dire, ha toccato l'argomento anticipando qualcosa e parlando di "un piano ambizioso" per recuperare almeno in parte il gap causato dalla recrudescenza del virus.

"Per Bologna nei prossimi giorni la Conferenza territoriale socio-sanitaria valuterà, insieme ai quattro direttori generali, un piano di recupero delle liste d'attesa per gli ambiti più bisognosi -spiega l'assessore- da quello che so, stanno organizzando e progettando un piano molto ambizioso. Sono molto confidente, stanno lavorando per recuperare tante prestazioni il prima possibile".

A inizio giugno, l'Ausl di Bologna aveva calcolato circa 800 visite specialistiche e almeno mille esami diagnostici, non urgenti e non indifferibili, ancora in attesa di un appuntamento a livello metropolitano.