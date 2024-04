Lite con accoltellamento tra minori: denunciato un 16enne

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate e porto ingiustificati di armi od oggetti atti ad offendere. Il giovane è accusato di aver accoltellato un ragazzo 17enne.

I fatti si sono svolti nei pressi del centro sportivo Corticelli, in via Enzo Zoni, quartiere Barca. Qui sono intervenuti i carabinieri per prestare soccorso al giovane di 17 anni ferito, che ha raccontato di essere stato accoltellato all’altezza dell’addome. I militari hanno trovato nell’area circostante un coltello da cucina insanguinato e l’hanno sequestrato come possibile prova. La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato ma non in pericolo di vita.

Individuato, il 16enne presunto autore dell’aggressione è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto ingiustificati di armi od oggetti atti ad offendere. La lite, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe nata per chiarire alcuni vecchi rancori adolescenziali.