Tenta di stoppare una lite, aggredito con un coccio di bottiglia al collo

Un giovane di 25 anni è stato aggredito stanotte e trasportato in codice di media gravità all'ospedale Maggiore. L'aggressione, con un coccio di bottiglia alla gola, è avvenuta in piazza della Mercanzia dove, alle 00.40, era in corso una lite che la vittima stava provando a sedare.

L'aggressore, un cittadino nordafricano, è riuscito a scappare insieme agli altri soggetti coinvolti nella lite prima dell'arrivo della polizia. Sul posto, poco dopo, in via Sampieri, è arrivato il personale del 118 per le cure mediche e il trasporto in ospedale.