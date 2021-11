Aggredisce il padre al culmine di una lite, arrestato 49enne. Attivato il "codice rosso"

Una lite degenerata ìn aggressione ieri sera alle 20 nel quartiere Navile, con un arresto per maltrattamenti. A chiamare il 113, la madre, dopo che il figlio aveva aggredito il padre, 78enne.

Il 49enne, gà pregiudicato per reati contro il patrimonio, era tornato a vivere in famiglia da poco e i rapporti si erano deteriorati negli ultimi tempi, con liti frequenti anche per motivi futili. Alcuni testimoniano hanno riferito anche di abuso di alcol e droghe.

Nella colluttazione, ad avere la peggio è stato l'anziano che ha riportato diverse contusioni ed è stato trasportato al Pronto soccorso. Il figlio invece è stato rinchiuso alla Dozza, in attesa di convalida dell'arresto.

Il Questore sta valutando se applicare lo strumento dell'ammonimento, previsto anche per i casi di violenza domestica, mentre è stato già attivato il "codice rosso".

Il "Codice rosso": cos'è

La legge 69 agisce anche sul "fattore tempo". Infatti, a fronte di notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere, le forze dell'ordine riferiscono immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e nel caso scattano le indagini di polizia giudiziaria.

Le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate e punite con la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall'autorità giudiziaria.

Foto archivio