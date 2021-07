Lite sul bus, 5 feriti: è senza biglietto e aggredisce i controllori

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno denunciato uno studente universitario italiano, incensurato, per resistenza a un pubblico ufficiale.

Alla Centrale Operativa è arrivata la richiesta di soccorso da parte di un controllore Tper che riferiva di essere stato aggredito, insieme ai suoi tre colleghi, da un passeggero a bordo dell’autobus della Linea 99, a Castenaso, alla fermata di via Bargello, .

Il giovane era sprovvisto del titolo di viaggio, si era rifiutato di esibire i documenti per ricevere la sanzione amministrativa, quindi ha ingaggiato una colluttazione con il personale.

E' stato rintracciato e bloccato in via Ettore Majorana dai Carabinieri che lo hanno denunciato. I militari hanno fatto arrivare i sanitari del 118 per trasportare i controllori, che hanno riportato prognosi che vanno dai 5 ai 10 giorni, e lo stesso aggressore al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Foto Carabinieri