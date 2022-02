Litigano per i turni al lavoro e spunta una pistola: minacce al coinquilino, poi arrivano le forze dell'ordine

Una lite fra colleghi di lavoro e coinquilini che finisce con una bella denuncia. E' successo in zona Navile dopo una segnalazione arrivata ai Carabinieri: a chiamarli un senegalese quarantenne che a seguito di una discussione sul tema dei turni di lavoro e dei riposi con un uomo pugliese classe '75 si è visto minacciato con un arma puntata. All'arrivo degli uomini in divisa il ritrovamento nell'appartamento di una pistola Revolver ad aria compresa ma senza tappino rosso di sicurezza, una catana e diverse sciabole, oltre che un quantitativo di droga. Il tutto è costato al 47enne italiano una denuncia per minacce e detenzione di armi e stupefacenti.