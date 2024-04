Lite in strada, coppia aggredisce i carabinieri e finisce in manette

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due arresti per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale per una

coppia, lei 50enne di Bologna lui 42enne domiciliato a Ravenna entrambi con precedenti di polizia.

Alle 22.30 di sabato sera, un equipaggio della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, mentre transitava nel pieno centro a Ravenna è stato raggiunto da alcuni passanti che segnalavano in via Gardini un uomo e una donna che litigavano, venendo anche alle mani.

I militari cli hanno trovati seduti a terra, forse perchè avevano alzato il gomito, ma alla richiesta di fornire le proprie generalità, la coppia ha aggredito i militari. La donna tentava di strappare il cinturone di uno dei due carabinieri, ma infine è stata bloccata.

Sono stati accompagnati negli uffici per gli accertamenti di rito e processati per “direttissima”. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per entrambi l’obbligo di presentazione presso il posto di polizia di residenza e contestuale divieto di allontanamento dai loro comuni.