Violenta lite in zona U, 26enne ferito a coltellate

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno denunciato un cittadino gambiano 29enne per porto abusivo di armi e lesioni personali aggravate, dopo una violenta lite scoppiata in Piazza Scaravilli, in zona universitaria. A chiamare il 112 alcuni passanti.

Il "casus belli", secondo i Carabinieri, potrebbe essere legato allo spaccio di stupefacenti. I militari hanno identificato tre persone, il presunto aggressore, il 29enne, disoccupato, domiciliato in un centro di accoglienza notturna e due cittadini senegalesi, la vittima, 26enne e un amico 25enne, che ha assistito ai fatti.

Il 26enne senegalese, ferito al braccio da un fendente, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso in codice di media gravità, mentre il 29enne gambiano è stato medicato a seguito di alcune ferite più lievi alle mani.

Il coltello, lungo 32 cm, con una lama di 20 cm, è stato trovato nelle vicinanze e sequestrato dai Carabinieri. Purtroppo non è stato possibile acquisire le immagini delle telecamere perché imbrattate con la vernice.

Nei giorni scorsi, un ragazzo di 21 anni di origine tunisina ha perso la vita in Montagnola a seguito di un presunto tentativo di rapina.