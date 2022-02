Lite in via Petroni, ragazzo accoltellato al torace

Un ragazzo di 19 anni, cittadino marocchino, è stato soccorso questa notte intorno alle due in via Petroni, dopo aver ricevuto una coltellata al torace, durante la nottata di movida in zona Universitaria. Le sue condizioni non sono gravi, ma rimane ricoverato al Maggiore in regime di terapia semi intensiva. Se tutto va bene ne avrà per 30 giorni.

Nel frattempo I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore, che al momento però non è stato ancora identificato. Numerosi sono stati i testimoni oculari dell'accaduto, che in queste ore stanno venendo ascoltati dai militari.

In base a un primissimo riscontro ancora al vaglio, sembra che la coltellata -un unico fendente- sia partita al termine di una discussione per futili motivi. La vittima avrebbe poi asserito di non conoscere il suo aggressore, mentre in diversi avrebbero descritto chi ha brandito il coltello come un ragazzo non straniero. L'episodio riporta in primo piano la questione della movida molesta in centro storico, e in particolare in via Petroni, che proprio pochi giorni fa è stata vista destinataria del progetto degli street tutor comunali.