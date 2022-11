Liti, pregiudicati e droga: sigilli a circolo in via Stalingrado. Ancora un locale chiuso dal questore

Dopo i sigilli a un bar in periferia e a una discoteca del centro storico, è la volta di un circolo, chiuso dal questore di Bologna Isabella Fusiello.

Nella serata del 4 novembre 2022 infatti il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, insieme agli agenti di Polizia locale, sono intervenuti per un controllo in un circolo in via Stalingrado accertando che nel locale avveniva la somministrazione di alimenti e bevande in assenza di specifica autorizzazione.

Inoltre, all’interno dell’esercizio sono state identificate sette persone con precedenti, di cui quattro stranieri irregolari sul territorio italiano, mentre una cittadina marocchina veniva trovata in possesso di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana.

La Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha inoltre accertato che nei mesi scorsi le volanti erano intervenute

a causa di litigi: in quell'occasione erano stati identificati altri soggetti gravati da pregiudizi, anche in materia di stupefacenti. In un episodio, a fine agosto, un soggetto è stato denunciato dalle volanti poiché a seguito di una lite danneggiava con un calcio la porta d’ingresso del circolo.

Il Questore ha disposto quindi la sospensione del pubblico esercizio per 20 giorni dalla data di notifica del

provvedimento, eseguito nella giornata di ieri da personale della Divisione di Polizia Amministrativa e dalla Polizia Locale.

Mercoledì scorso sono stati notificati i provvedimenti di chiusura a un locale notturno in via Sampieri, in pieno centro storico e a un locale della zona Corticella.