Litiga con gli agenti per la mascherina, ma si tradisce: addosso droga e contanti

Lo hanno redarguito perché non indossava la mascherina in stazione, ma il ragazzo per tutta risposta ha cominciato ad apostrofarli con insulti. E' iniziato così il controllo a un 19enne, cittadino italiano originario della provincia di Como, poi arrestato per spaccio di droga.

Gli agenti, impegnati nel patugliamento, hanno chiesto i documenti al ragazzo, ma per tutta risposta questi ha cominciato a spintonare i poliziotti. Ne è nata una colluttazione, dove alla fine gli operatori hanno avuto al meglio.

Identificato e perquisito, il 19enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, alcune decine di grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana oltre a 1.000 euro in contanti.

La perquisizione domiciliare, effettuata da personale della Polizia di Stato della Questura di Como presso la residenza dell’arrestato, ha portato al rinvenimento di tre piante di marijuana ed attrezzatura per la coltivazione indoor della sostanza. L’individuo sarà processato con rito direttissimo nella mattinata odierna.