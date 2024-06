Litiga con i coinquilini e aggredisce i carabinieri: arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Radiomobile di San Lazzaro per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari erano intervenuti in un palazzo condominiale per sedare una lite tra tre inquilini che vivevano nello stesso appartamento. Ma la situazione è degenerata proprio quando uno dei tre, alla vista dei carabinieri, è andato in escandescenze perché non gradiva la loro presenza, cominciando a insultarli e rifiutando di mostrargli il documento di identità.

Davanti alla fermezza dei carabinieri, alla fine il 58enne li ha aggrediti per cercare di allontanarli, senza però riuscirci. Uno dei militari è stato medicato sul posto dai sanitari del 118.

Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato arrestato. Nel processo per direttissima l’arresto è stato convalidato e il 58enne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.