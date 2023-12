Disorientati in montagna, passano la notte dentro la seggiovia: soccorsi dai Carabinieri Sciatori

Il tempo è cambiato all'improvviso, quando, due ragazzi e una ragazza, studenti universitari sui vent'anni, che si erano incamminati in cima alla montana, hanno perso l'orientamento. E' accaduto la sera di domenica 10 dicembre.

I giovani, per ripararsi e non rischiare di perdere i sensi andando in ipotermia, hanno rotto il vetro di una seggiovia e lì hanno trascorso tutta la notte. La mattina seguente sono riusciti a chiamare i soccorsi.

Appresa la notizia, i Carabinieri Sciatori di Lizzano in Belvedere sono andati a recuperare i tre ragazzi che, freddo e spavento a parte, non hanno riportato lesioni.

I Carabinieri della montagna

Alla loro selezione e formazione provvede il Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva di Val Gardena.

Quando è necessari intervenire in alta quota e nei corsi d’acqua, entrano in azione i Carabinieri della montagna. Sulle piste, i Carabinieri sciatori assicurano il servizio di polizia. I Carabinieri rocciatori sono impiegati per interventi in ambiente montano, nell'arco alpino e nella catena appenninica.

Nei giorni scorsi, anche Guardia di finanza e Soccorso Alpino, hanno effettuato un addestramento in montagna pr la ricerca di persona scomparse.