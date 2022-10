Appennino, vuole soldi e prende a calci la porta del vicino

Ha preso la porta di casa a calci. Il motivo? Voleva soldi ed è stato arrestato. E' accaduto a Lizzano in Belvedere, in Appennino, dove l'uomo, 56enne originario della Puglia, con diversi precedenti, giovedì notte ha cercato di sfondare a calci la porta di casa di un 69enne che vive nel suo stesso condominio.

Le urla e i rumori hanno messo in allarme i vicini di casa e passanti che hanno chiamato i carabinieri che hanno anche allertato il 118, il 69enne, in forte stato di agitazione, è stato trasportato in ospedale.

Da quanto si apprende, l'arrestato chiedeva spesso dei piccoli prestiti con la promessa di restituirli, poi il diniego probabilmente, di fronte all'ennesima richiesta, che ha scatenato la reazione violenta.

Il 66enne è stato arrestato in flagranza per tentate violanzione di domicilio ed estorsione.