Escursionisti in difficoltà a Lizzano: soccorsi dai vigili del fuoco

Elicottero dei vigili del fuoco in volo questo pomeriggio, per recuperare due escursionisti in località Sambuccione, nel comune di Lizzano in Belvedere. I due, un uomo e una donna, sono stati trovati in buone condizioni di salute ma disorientati. Sul posto è stato fatto calare un vigile del fuoco con il verricello, a cui poi sono stati fatti agganciare i due, portati infine a Lizzano.