Lizzano, malore in montagna ed escursioniste in difficoltà: super lavoro per il Soccorso Alpino

Sono diversi gli interventi più rilevanti che tra ieri e oggi hanno impegnato il SAER - Soccorso Alpino Emilia-Romagna.

Nella giornata di ieri 1° gennaio due ragazze sono andate a fare un’escursione al Corno alle Scale. Partite dl rifugio Sega Vecchia, frazione di Pianaccio nel comune di Lizzano in Belvedere, hanno imboccato un sentiero CAI 119, conosciuto anche come Poggio Mezzo: "Si tratta di un sentiero molto lungo e impegnativo", sottolineano gli esperti Saer.

Le due ragazze, una di 28 anni residente a Lecce studente all’università di Bologna e un’altra di 29 anni residente a Vergato, si sono incamminate verso la cima del Corno. Dopo aver percorso un lungo tratto di sentiero, ormai fuori dalla vegetazione, una di loro ha iniziato ad avere difficoltà a proseguire. Le due escursioniste si sono fermate e hanno chiesto aiuto alle ore 15 circa. Il 112 di Vergato ha attivato il CNSAS, stazione Corno alle Scale. Sul posto sono arrivate due squadre che hanno individuato le ragazze nel tardo pomeriggio, in buone condizioni di salute, ma stanche e infreddolite

Mentre era in corso questo intervento, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale viene attivata per una persona, un uomo di 68 anni residente a Castel D’Aiano, che non aveva fatto rientro. Contattato telefonicamente dal caposquadra l’uomo è poi rientrato in autonomia verso Pianaccio.

Oggi un uomo di 55 residente a Bologna è stato colto da malore ed è caduto a terra privo di conoscenza, mentre percorreva il sentiero CAI 151 insieme ad alcuni amici che hanno chiamato il 118. Sul posto è stata inviata a squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale e l’ambulanza di Lizzano. L’uomo è stato raggiunto, ma aveva già ripreso conoscenza. Riaccompagnato nell’abitato di Pianaccio, il bolognese ha rifiutato il ricovero.