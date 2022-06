Malore sul sentiero in Appennino: medico e infermiere escursionisti lo aiutano e chiamano il soccorso alpino

Piccola disavventura ieri mattina per un uomo di 67 anni, recuperato dal soccorso alpino dopo un malore su un sentiero in Appennino. E' successo a Lizzano in Belvedere, dove il 67enne, residente a Bologna, insieme alla moglie stava percorrendo il sentiero 129 del monte Nuda verso il paese. L'uomo è stato improvvisamente colto da malore ed è stramazzato a terra privo di conoscenza.

Fortunatamente sul sentiero si trovavano anche un medico e un infermiere che sono intervenuti per aiutare la donna e a valutare le condizioni del signore. Mancava poco alle 12,30 e il 118 invia sul posto la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale e l’ambulanza. Nel frattempo il paziente si era ripreso e i tecnici lo hanno accompagnato all'inizio del sentiero dove ad attenderlo vi era l'ambulanza che l'ha trasportato per accertamenti all'ospedale di Porretta.