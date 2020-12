Neve a Lizzano in Belvedere: cede la strada |VIDEO

I Carabinieri della Stazione di Lizzano in Belvedere sono intervenuti in località Chiesina – Farnè dove, a causa delle abbondanti nevicate, è ceduto un tratto stradale di circa 200 metri, isolando alcune case non abitate.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, tra le varie attività di controllo del territorio, stanno svolgendo anche un servizio di monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e corsi d'acqua che attraversano la Provincia, sopraututto nelle zone ad alta densità abitativa.

Secondo le previsioni 3Bmeteo infatti una nuova circolazione depressionaria dal Nord Atlantico raggiunge oggi l'Emilia Romagna apportando maltempo con piogge diffuse e neve in Appennino fino a quote di 400-600 m sui settori occidentali, oltre i 700/1000m su quelli centro-orientali.

Possibilità al primo mattino di qualche fiocco misto alla pioggia anche sulle Pianure emiliani più occidentali. Qualche pausa asciutta a metà giornata tra est Emilia e Romagna ma con tendenza a nuovo peggioramento entro sera. Temperature in calo, specie in Emilia e in quota. Venti moderati in prevalenza da NO. Mari molto mossi.