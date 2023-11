Salotto clandestino con pregiudicati nel seminterrato: locale sospeso per 10 giorni

Al piano terra appariva come un bar ordinario, mentre nel seminterrato nascondeva un salotto clandestino con tanto di divanetti, tavoli da biliardo e casse per la musica, senza alcun rispetto delle norme di sicurezza e frequentato da persone con precedenti penali. Così il questore di Bologna ha sospeso per dieci giorni l'attività in un locale in via Nicolò dall'Arca, in Bolognina.

Sigilli e saracinesca abbassata per la titolare del bar, che da tempo collezionava segnalazioni, esposti e richiami da parte delle autorità competenti a causa della gestione negligente degli spazi e degli assembramenti che si creavano all'interno del suo locale. Irregolarità riscontrate per l'ennesima volta dalla Polizia amministrativa e di sicurezza. Durante il controllo del 17 novembre, infatti, gli agenti hanno scoperto il seminterrato, dove una cinquantina di clienti stavano bevendo e mangiando ai tavoli da gioco.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il locale era già stato precedentemente sanzionato per l'utilizzo inadeguato dei locali, senza adeguate vie di fuga e con un'altezza al di sotto delle normative vigenti, e che la titolare non aveva mai rispettato i provvedimenti delle autorità.