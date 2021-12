Controlli normative anti covid, chiusi altri due locali a Bologna

Locali affollati oltre i limiti. Poche mascherine. Discoteche improvvisate. Questo il quadro tracciato dai poliziotti - e documentato dalle immagini qui sotto - i cui controlli hanno portato allo stop alla attività di altri due locali bolognesi. E' successo in occasione della notte dell'Immacolata, a seguito di ispezioni sul territorio volte a verificare il rispetto delle norme anti covid.

Così dopo Matis e Soda Pops, chiusi pochi giorni fa, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre sono stati pizzicati in fallo anche il Bar Mercanzie nell'omonima piazza e il club Studio 54 di via San Felice. Per entrambi è stata ordinata la chiusura per 5 giorni.

Controlli intensificati per tutelare salute la pubblica e l' attività economica locale

Vista la ricorrenza della festività dell'8 dicembre, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, con una finalità ben precisa - come sottolineano dalla Questura - ovvero "tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'attività economica locale". I poliziotti rimarcano con l'occasione come "spesso ci sia purtroppo una sottovalutazione del rischio della diffusione del contagio tra gli avventori".

Discoteche improvvisate, calca e poche mascherine

Sottovalutazione che emergerebbe proprio dagli atteggiamenti riscontrati nei due locali finiti nel mirino.

Qui i controlli sono avvenuti tra l'una e le tre della notte. La scena che si sarebbero trovati dinnanzi gli agenti è quella di locali affollati oltre i limiti consentiti, trasformati da bar e club in vere e proprie discoteche, senza averne le licenze nè applicarne le misure di sicurezza, quelle anti covid comprese.

Nel primo caso, nella serata del 7 dicembre il controllo da parte del personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha interessato ilo Studio 54, dove - si legge nel report della questura - "è stata appurata la violazione di una serie di normative, tra cui lo svolgimento di una serata musicale danzante all’interno di un circolo privato. Inoltre, erano presenti oltre 150 avventori, molti dei quali risultavano sprovvisti di mascherine". In questo caso gli agenti hanno proceduto all’emissione delle relative sanzioni amministrative, da cui discende il conseguente provvedimento di sospensione dell’attività per 5 giorni.

Nella stessa serata il personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha proceduto ad un ulteriore controllo presso un altro locale, il bar Mercanzie e dagli accertamenti svolti - dettagliano dalla questura - si "è riscontrato che nonostante l’esercizio pubblico fosse un bar, dava luogo ad una serata danzante alla presenza di un numero notevolmente superiore a quello consentito all’interno del locale e nella maggioranza dei casi prive dei dispositivi di protezione individuale". Pertanto, anche in questo caso, oltre alle sanzioni amministrative relative alle irregolarità rilevate, segue il provvedimento di chiusura per 5 giorni.



