"Durante il lockdown ho fatto compagnia a mia nonna, facevo video per farla ridere": Nicola e il "sogno in tasca"

"Ho scelto, durante il lockdown, di far compagnia a mia nonna per non lasciarla da sola, intanto ho studiato editing foto e video, un qualcosa che avrei sempre voluto fare..."

Nicola Cavallina, 31enne bolognese, durante la "reclusione" ha imparato bene, possiamo dirlo, e ha regalato a Bologna Today il suo filmato realizzato di fronte al colle della Guardia e al santuario di San Luca.

"I primi video sono nati per far ridere nonna e gli amici, in un momento negativo come il lockdown, lavoravo ore su un progetto per provare a regalare 15 secondi di spensieratezza, da qui il senso del video, il sogno potrebbe essere in tasca".