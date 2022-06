Logistica, arriva il badge per le aziende valorose: "Impresa etica"

Un badge per contraddistinguere le imprese che aderiscono alla carta metropolitana per la logistica etica. E' la prima decisione assunta dal comitato metropolitano per la logistica etica, il gruppo di lavoro messo in campo per migliorare le condizioni di lavoro nella logistica a Bologna.

Il badge distintivo "Impresa etica", come spiega la Città metropolitana, è un logo pensato "per dare valore alle imprese che aderiranno alla carta". Il logo, riporta la Dire, potrà infatti essere utilizzato dalle imprese nelle loro comunicazioni, "evidenziando dunque verso l'esterno l'impegno al rispetto dei valori sanciti dalla carta in materia di qualità e sicurezza del lavoro, rispetto dei contratti, formazione dei lavoratori, innovazione, coesione sociale e integrazione con il territorio".

Per ottenere il badge, alle imprese si chiede di compilare annualmente online una check list per dichiarare lo stato di attuazione della carta metropolitana per la logistica etica. I dati saranno analizzati dal comitato metropolitano per la logistica etica, che potrà così concedere il logo "Impresa etica".

"Come avevamo programmato, la Carta per la logistica etica ha trovato nel comitato istituito dalla Carta stessa un motore concreto ed efficace di azioni finalizzate al buon lavoro", spiega Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto del sindaco metropolitano e delegato al Lavoro.

"Siamo passati in pochi mesi dalla definizione di obiettivi comuni da parte di istituzioni, sindacati e associazioni di categoria allo scambio di buone pratiche e alla pianificazione di interventi specifici".

Nel giro di pochi mesi, assicura inoltre Lo Giudice, "sarà pronto il nuovo protocollo di sito di Interporto che darà ulteriore concretezza a questo percorso. Confidiamo che le singole aziende che operano nella logistica possano riconoscersi in un percorso che darà vantaggi non solo ai lavoratori e alle lavoratrici, ma anche alle imprese sane".

Nella riunione Alessandro Alberani, responsabile esecutivo di Interporto Spa per il raggiungimento degli obiettivi della Carta metropolitana per la logistica etica, ha illustrato il "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata", siglato tra Prefettura di Bologna e Interporto. C'è poi stato un focus sul lavoro svolto dall'Ispettorato territoriale del lavoro e dal servizio prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro delle Ausl di Bologna e Imola.