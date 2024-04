Accusa un malore lungo il sentiero escursionistico: salvato dai soccorsi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Stava camminando lungo il sentiero che porta alle cascate del Colore, in località Loiano, quando improvvisamente ha avuto un malore. Ma ha fatto in tempo a chiamare i soccorsi, che sono arrivato sul posto con una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico.

È successo domenica 14 aprile, lungo il sentiero 827 dei Cai che dal centro del Comune bolognese porta fino al bosco e alle cascate, che durante la bella stagione sono la meta di molti escursionisti. Alle prime avvisaglie del malore l’uomo, che soffriva già di tachicardia, ha prontamente contattato la stazione di Rocca di Badolo: i tecnici lo hanno raggiunto lungo il sentiero e lo hanno caricato a bordo del mezzo per riportarlo in strada, dove lo attendeva l’ambulanza della Croce Rossa di Loiano. Fortunatamente, però, dopo aver controllato i parametri del signore, i sanitari non hanno riscontrato segni evidenti da destare preoccupazione, e l’uomo ha rifiutato l’ospedalizzazione ed è rincasato.