Loiano, ciclista cade durante discesa: elicottero e soccorso alpino in azione

Salvataggio per mezzo dell'elicottero per un 49enne di Granarolo, che questo pomeriggio è rimasto vittima di un incidente in bicicletta durante una escursione nell'appennino di Loiano.

L'uomo era intento alla disciplina del Downhill quando per cause in corso di accertamento è caduto procurandosi un serio trauma a una spalla. Chiamato il 118 per i soccorsi, sul posto si è portato il soccorso alpino specializzato in recuperi su terreni accidentati.

L'elisoccorso Pavullo ha fatto arrivare sul posto un medico e un tecnico. L'equipe, dopo aver posizionato su barella l'infortunato, lo hanno trasportato per circa 200 metri in un punto dove è stato possibile il recupero da parte dell'elisoccorso. Il 49enne è stato poi così elitrasportato all'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto erano presenti oltre al SAER Rocca di Badolo anche i Vigili del Fuoco di Monghidoro e l'ambulanza da Casalecchio.