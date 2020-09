Cade durante escursione in Mtb, recuperato dal soccorso alpino

E' stato portato via in elisoccorso stamane un uomo di 38 anni residente a Granarolo (BO), dopo un intervento del soccorso aplino nelle colline vicino a Loiano.

Lincidente è occorso durante un raduno, nei sentieri tra le colline di Sabbioni e la Guarda. Giunto in un tratto dove la pendenza è molto accentuata. Per cause da accertare, il 38enne è caduto rovinosamente a terra riportando svariati traumi, in particolare al torace.

I sanitari, allertati dai compagni di squadra, hanno fatto arrivare l'elicottero con a bordo la squadra Cnsas di Monghidoro eil team di sanitari. Dopo valutazione da parte del medico l’uomo è stato recuperato sempre con il verricello e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.