Tentato furto in casa a Loiano: attrezzi da scasso nel furgone sospetto

Due cinquantenni, entrambi risultati residenti a Bologna, sono stati denunciati per tentato furto in appartamento dai carabinieri. Il tutto sisi è consumato a Loiano, dove una pattuglia impegnata nel controllo del territorio ha incrociato un furgone sospetto, in allontanamento da una abitazione.

Identificati dai Carabinieri, i due soggetti, entrambi bolognesi sulla cinquantina e con precedenti di polizia, sono stati sottoposti a perquisizione. All’interno del furgone intestato al conducente, i Carabinieri hanno trovato un coltello, un passamontagna e diversi strumenti da scasso che i due avrebbero utilizzato per forzare il portone dell’edificio, al momento disabitato, senza tuttavia asportare nulla.

La proprietaria dell’immobile, rintracciata dai militari, ha poi sporto denuncia. I due cinquantenni dovranno rispondere di tentato furto in abitazione in concorso, porto di armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. In più il conducente è stato altresì denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol perché conduceva il veicolo con un tasso alcolico di 1,06 g/l. Il furgone è stato sequestrato dai Carabinieri.