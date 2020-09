A Longara sono arrivati gli esiti dei tamponi. Il sindaco Falzone: "Soddisfatti per i risultati. Siamo un esempio"

Sono arrivati gli esiti dei tamponi eseguiti lo scorso weekend a Longara, Calderara di Reno. Sono 4 i positivi accertati dall’attività sanitaria di Longara, la frazione di Calderara di Reno nella quale lo scorso fine settimana quasi 2 mila persone si sono sottoposte al tampone per la rilevazione del virus Covid 19. Sono stati per la precisione 1.839, e non 2.042 come comunicato nella serata di domenica (un errore informatico nel conteggio ha determinato l’errata comunicazione), i residenti a Calderara, e in particolare quelli di Longara che avevano la precedenza, chiamati a raccolta dal sindaco Giampiero Falzone in seguito all’individuazione di un focolaio. Lo screening effettuato dalla Ausl di Bologna, con cui il Comune ha collaborato con l’aiuto dei volontari di diverse associazioni, ha dato dunque l’esito sperato: il tasso di positività rilevato è dello 0,22%.

Longara insegna: buona pratica e nessuna "zona rossa"

Nel commento del primo cittadino tutta la soddisfazione per il risultato dell’iniziativa: “L’esito dimostra che le procedure Asl e il protocollo di contact tracing hanno funzionato, individuando ed isolando sul nascere i contatti del caso indice del focolaio. Dimostra, inoltre, il fatto che i 20 positivi accertati la settimana scorsa riguardavano per la quasi totalità cittadini già in isolamento fiduciario. L’esperienza di Longara insegna che interventi mirati e di attacco, come quello effettuato dal Dipartimento di Sanità Pubblica che ringrazio, si possono fare, con l’obiettivo di contenimento, consentendo di convivere col virus senza limitazioni o zone rosse come qualcuno già prevedeva per il nostro territorio”.