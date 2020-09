Lorenzo, morto in moto a soli 17 anni: "Era solare, nello sport un compagno di squadra apprezzato da tutti"

Lorenzo Berti è il ragazzo di 17 anni che giovedì nel tardo pomeriggio è stato coinvolto in un terribile incidente avvenuto in via Andrea Costa a Pianoro. Versava già in condizioni gravissime quando è arrivato all'Ospedale Maggiore di Bologna e non ce l'ha fatta: è morto qualche ora dopo lasciando nella disperazione la famiglia e gli amici.

Il ragazzo, di San Lazzaro di Savena, aveva giocato a pallacanestro nella BSL insieme al fratello gemello. Ed è dalla squadra sportiva dilettantistica che arrivono messaggi commoventi d'affetto e il ricordo di un ragazzo dalla mille qualità. "La BSL incredula e con il cuore rigonfio di dolore si stringe a Ludovico, fratello gemello e giocatore della nostra Under 18 gold, e alla famiglia per l'improvvisa scomparsa di Lorenzo Berti, classe 2003, giocatore cresciuto nel nostro settore giovanile sin dal minibasket, ragazzo solare e compagno di squadra sempre molto apprezzato da tutti per l'altruismo e la capacità di fare gruppo. Due anni fa ha lasciato il basket ma per noi è sempre rimasto un nostro compagno di gioco biancoverde e ora ci lascia un vuoto tremendo e incolmabile. Ciao Lorenzo" il messaggio dei suoi compagni ed ex allenatori.