Incidente mortale in moto, chi è la giovanissima vittima

È morto il ragazzo di 16 anni, Lorenzo Finetti, coinvolto ieri pomeriggio in un incidente in via Calamosco, nel quartiere San Donato. Il giovane è deceduto al Pronto soccorso dopo che, per motivi ancora al vaglio della Polizia locale, ha perso il controllo del motorino e ha urtato lo spartitraffico centrale della strada cadendo per terra.

Il ragazzo giocava con la Salus Pallacanestro, che oggi lo ha ricordato su Facebook: “Salus Pallacanestro si stringe alla famiglia Finetti per la perdita del caro Lorenzo”.