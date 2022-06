Stop lotta alla droga, ma cura e prevenzione: "Ragazzi, non siete soli"| VIDEO

Dieci giorni per dire no alla droga. Comune, Ausl e Terzo Settore, in collaborazione con istituzioni ed enti locali, presentano “Interdipendenze”: una rassegna di dieci giorni per affrontare il tema della dipendenza. Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi nella sede dell’Ausl di via Castiglione, il sindaco Matteo Lepore ha lanciato un forte messaggio rivolto a tutta la cittadinanza: “Questo è un argomento che non va nascosto. Non bisogna nascondersi: le famiglie e i ragazzi devono sapere che non sono soli. Le istituzioni ci sono. I servizi sono presenti in strada, nelle scuole e in altri luoghi di aggregazione per fornire delle risposte. È importante non stigmatizzare i giovani. Questo è un ruolo anche dei media: il tema va affrontato in maniera approfondita. Il tema delle baby gang, seppur presente, è marginale rispetto alle problematiche presenti nelle grandi città. Noi dobbiamo preoccuparci dei ragazzi che rimangono chiusi in casa, che noi non vediamo, e che nel loro isolamento si fanno del male”. Oltre a Lepore, presenti alla conferenza stampa il direttore dell'AUSL Paolo Bordon, la direttrice del SERDP Marialuisa Grech e i rappresentanti delle associazioni quotidianamente coinvolte nel contrasto allo spaccio e alle dipendenze da stupefacenti.

Interdipendenze, il programma dei dieci giorni

La rassegna di eventi presentata oggi inizierà il prossimo 15 giugno per terminare il 24, due giorni prima della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga del 26 giugno. In questi dieci giorni ci saranno dialoghi, spettacoli e altre occasioni di incontro fuori e dentro la città. Non più quindi una sola giornata di lotta alla droga, ma un “viaggio” di dieci giorni fatto di tanti piccoli passi per condividere il progetto con cittadini, istituzioni e rappresentanze locali.