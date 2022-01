Lotteria Italia: sbanca il Lazio, segue l'Emilia-Romagna. A Bologna due biglietti vincenti

I biglietti A 338425 venduto a Casalecchio di Reno e F 299794 venduto a Bologna si aggidicano i premi di terza categoria, 20mila euro, della tradizionale "Lotteria Italia 2022",

La regione baciata dalla fortuna è il Lazio con premi totali per 9,4 milioni, seguono Emilia-Romagna e Sicilia

Il secondo premio, biglietto, da 2,5 milioni di euro di Formigine (MO) si somma agli 8 premi di terza categoria, per un bilancio complessivo di 2.660.000 euro. Bene anche la Sicilia, con premi totali per 1.180.000 euro, divisi tra il quinto premio da 1 milione e i 9 di terza fascia.

Attenzione alla data di scadenza, ossia sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti. I vincitori hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, come spiega Agipronews, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

I bliglietti vincenti

Il primo premio della Lotteria Italia 2021 da 5 milioni di euro va al biglietto T 018060 venduto da un distributore locale a Roma. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro, riporta Agipronews, va invece al tagliando P 297147 venduto a Formigine (MO). Il terzo premio da 2 milioni di euro va al tagliando E 263508 venduto a Magliano Sabina (RI); il quarto da 1,5 milioni va al biglietto N 330633 venduto a Roma. Infine, il quinto premio da 1 milione di euro va al tagliando D 137599 venduto a Trapani.

Premi di 2a categoria (100mila euro)

Serie Numero Localita' Prov. P 038135 ROMA RM B 000019 ROMA RM F 314613 ROMA RM F 211673 VELLETRI RM N 234317 TARANTO TA Q 323494 FAICCHIO BN D 469659 COMMESSAGGIO MN S 267678 POMEZIA RM C 144953 L AQUILA AQ A 300460 FORMICOLA CE

Premi di 3a categoria (20mila euro)