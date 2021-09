Luca Carboni "a sorpresa" in Montagnola per il concerto dell'amico Effenberg

Luca Carboni fa la sua apparizione al Parco della Montagnola quando sembra stia per piovere. E invece la musica ha tenuto buone le nuvole proprio durante il sound-check di Effenberg, stasera live sul palco di Frida nel Parco. Una "sorpresa" fatta per l'amico (talentuoso) conosciuto in vacanza all'Isola d'Elba che poi si è portato anche in tournee, in viaggio per l'Italia con il suo Sputnik Tour estivo. E' andata un po' come nei film o nei racconti delle grandi star: il giovane musicista incontra un suo idolo, gli fa ascoltare la sua musica e a lui piace moltissimo. Tanto da duettare. E a Bologna è uno spettacolo.