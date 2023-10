Lutto nel mondo della cultura: morto lo scrittore Luca Goldoni

Nato a Parma nel 1928 e scomparso ieri a 95 anni a Bologna, il noto giornalista e scrittore Luca Goldoni. “Una perdita che ci rattrista profondamente -ha commentato a caldo presidente della Regione, Stefano Bonaccini- perché con Luca Goldoni non se ne va solo un grande giornalista, inviato di guerra, scrittore, un acuto e ironico osservatore dei costumi italiani di cui è impossibile citare tutti i successi ottenuti nella sua lunga vita professionale; se ne va anche un uomo di straordinaria cultura ed eleganza, la cui vita e carriera sono state da sempre, e non solo per il suo luogo di nascita, intrecciate con la nostra regione, l’Emilia-Romagna”.

“Siamo certi -riprende Bonaccini, insieme con l’assessore alla Cultura Mauro Felicori, a nome di tutta la Giunta regionale- di interpretare un sentimento di profonda tristezza e malinconia di tutti gli emiliano-romagnoli- aggiungono- perché Luca Goldoni, con i suoi articoli, i suoi libri, i suoi reportage dal mondo, ha sempre avuto un dialogo diretto con i lettori, anche grazie a uno stile inconfondibile. E ha sempre avuto un grande affetto per la sua, la nostra terra. Al figlio Alessandro e ai familiari di Luca va il nostro forte abbraccio, quello di un territorio e di una comunità che dicono grazie a un suo grande figlio. Ci mancherà”.