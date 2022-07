Studente 21enne scomparso a Bologna: di Luca nessuna notizia da mercoledì

Studente scomparso a Bologna. Da mercoledì non si hanno più notizie Luca Pignatti, 21 anni, studente di ingegneria originario del Mantovano. Il ragazzo, segnala l'associaizone Penelope, risulta scomparso dallo scorso mercoledì 20 luglio 2022 a Bologna, data nella quale a quanto si apprende doveva vedersi con i genitori arrivati apposta in città. Chiunque dovesse vederlo o ha informazioni su di lui può chiamare il 112 o l’Associazione Penelope al 3807814931. Il ragazzo -si legge nell'appello- è alto 1.74, pesa circa 55 chili. Con sé ha i documenti e il cellulare, che però non risulta raggiungibile. Potrebbe indossare una maglietta bianca e avere uno zaino blu con inserti chiari.