La torre degli Asinelli illuminata per Natale: ecco l'accensione | VIDEO

Da oggi venerdì 27 novembre a domenica 10 gennaio grazie all’iniziativa “Luci e colori per la Torre degli Asinelli” di Ascom Confcommercio, la torre degli Asinelli sarà illuminata. Oggi l'acccensione in diretta Facebook che mostra la scenografia creata con luci led a basso consumo.

L’impianto temporaneo di illuminazione della Torre degli Asinelli è stato realizzato grazie alla collaborazione e condivisione del progetto da parte del Comune di Bologna, della Soprintendenza e di Bologna Welcome. Partner tecnico del progetto è Radio Sata. Si ringrazia per il contributo la Camera di Commercio di Bologna e per la sponsorizzazione Emil Banca e Comet.

Insieme all’impianto della Torre degli Asinelli, si accenderanno anche le luminarie nelle vie di Bologna con la tradizionale iniziativa La Città della Luce realizzata da Confcommercio Ascom Bologna in collaborazione con i commercianti delle strade coinvolte, grazie al contributo della Camera di Commercio di Bologna.